Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Ущерб от пандемии коронавируса в размере $10 трлн должен компенсировать Китай Соединенным Штатам, заявил бывший американский президент Дональд Трамп 16 июня в эфире телеканала Fox News.

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Он отметил, что уровень выплат другим странам должен быть еще выше. По словам Трампа, пандемия уничтожила «целые страны» и за это якобы ответственна КНР.

«Целые страны были уничтожены из-за того, что они натворили», — сказал экс-глава Белого дома.

Он также напомнил, что его администрация подвергалась нападкам из-за гипотезы об утечке коронавируса из института вирусологии в китайском городе Ухань. Трамп добавил, что эта критика оказалась «абсолютно беспочвенной».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Дональд Трамп заявил, что появление нового коронавируса из уханьской лаборатории «было очевидным для умных людей». 5 июня он потребовал от Китая возместить убытки, нанесенные СШИ и мировому сообществу из-за пандемии.

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