Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Ульяновской области 19 сентября, помимо выборов в Государственную думу, также состоятся выборы губернатора. Голосование будет идти три дня, также будет увеличено количество переносных ящиков. Соответствующее решение принято на заседании Законодательного собрания Ульяновской области, сообщается на сайте регионального парламента.

Депутаты определили дату выборов губернатора Ульяновской области — 19 сентября, в Единый день голосования. Также в регионе, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной думы России.

По словам председателя профильного комитета Законодательного собрания Сергея Шерстнева, с учётом эпидемиологической обстановки на проведение выборов предусматривается три дополнительных дня.

Кроме того, внесены корректировки в избирательное законодательство, позволяющие увеличить количество переносных ящиков для голосования на дому.

«Решением соответствующей комиссии установленное законом количество используемых участковой комиссией переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может быть увеличено не более чем на два ящика (ранее — не более чем на один ящик)», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2021 года президент России Владимир Путин принял отставку 61-летнего Сергея Морозова, который работал губернатором Ульяновской области более 16 лет, с декабря 2004 года. В тот же день временное исполнение обязанностей губернатора возложено Алексея Русских, который родом из Удмуртии. До перехода в Ульяновскую область он работал в Совете Федерации, где представлял Московскую область.