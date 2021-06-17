17 июня 2021 | Время чтения 4 мин

«Хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется «уважение», — заявил резидент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Судя по реакции в тюменском сегменте социальных сетей, Тюмень украинский «гарант» приплёл зря.

Елена Миронова, , 08:40 — REGNUM «Хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется «уважение», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Судя по реакции в тюменском сегменте социальных сетей, Тюмень украинский «гарант» приплёл зря.

Владимир Зеленский с супругой Instagram @zelenskiy_official

Для начала никто из тюменцев не понял, почему в стране, где большинство населения говорит по-русски, запрещают преподавать на родном для граждан языке и предлагают открывать частные русские школы.

«Частная русская школа на Украине, где нет слова «взятка», а есть слово «вознаграждение» — это дойная корова. Молодец Зеленский. Устроить русскоговорящему большинству гетто… Он ещё удивляется, когда его фашистом называют», — рассуждает один из тюменцев в сети.

Что касается «много украинцев», то в масштабах даже Тюменской области об этом можно говорить с большой натяжкой. По результатам переписи населения 2010 года в данном российском регионе проживают представители более 140 национальностей. Большинство из них русские — 83,78; татары — 8,06%; украинцы — 1,25%. Причём украинцев около 17 тысяч человек из 1,5 млн жителей Тюменской области. Цифры приводятся без автономных округов, которые являются самостоятельными субъектами РФ.

«Очередной выброс дегенеративного украинства. Есть в Тюмени бесплатная украинская школа при клубе украинского языка и культуры. В некоторых общеобразовательных школах Тюменской области татарский язык учат наравне с русским. Есть еврейская школа при синагоге. В крымских школах как изучали украинский, так и продолжают. Пан Зеленский, прежде чем на весь мир заявлять об отсутствии украинских школ в России, изучите матчасть, не позорьте свою страну», — возмущён другой тюменец.

Украинцы на этнофестивале в Тюмени (сс) RG72

На портале 72.ru решили выяснить отношение тюменцев к открытию общеобразовательной украинской школы. На вопросы ответили около 1400 человек. Равнодушие к идее Зеленского проявили 37% опрошенных, приветствуют инициативу украинского президента 15%, против оказались 44%. Остальные 4% ответили в комментариях.

«Хоть китайскую школу открывайте, лишь бы спрос был и учили хорошо, брали потом в институт по окончании», — пишет участник паблика «72.ru — новости Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте».

Ряд комментаторов отметил, что тюменские украинцы давно обрусели и не стремятся изучать родной язык, а кто поверил в «самостийность» бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, тот давно уехал.

«Если компактно проживают люди какой-то национальности на территории России, то изучение их родного языка и литературы не составляет никаких проблем. Но дело в том, что никто не хочет изучать «мову» в школе», — отмечает в том же новостном паблике другой участник.

Украинский язык © ИА Красная Весна

Тюменцы также сообщают, что даже из туристического любопытства или к родственникам на Украину не поедут — нет желания проводить отпуск во враждебной обстановке. Лучше съездить в Чехию или Черногорию, считают некоторые тюменцы.

«Україна це не Європа — это факт. Ездил в отпуск к родственникам на Украину. Тяжёлый осадок от общения с местными жителями, начиная с пограничников. Там у людей мозги промыты напрочь пропагандой. Удивительно, как за какие-то 20 лет можно было смыть единство славянских народов, которое существовало на протяжении веков», — сообщил житель тюменского Ялуторовска.

Ещё один тюменец поведал, что на Украине недурственно живут переводчики с русского языка на украинский, так как немало тамошних чиновников и депутатов до сир пор говорят и думают по-русски.

На сайте украинской диаспоры в Тюмени сообщается, что первые украинцы пришли в Сибирь вместе с атаманом Ермаком и остались обживать суровые земли. Спустя века, в период интенсивного освоения недр и создания топливно-энергетического комплекса, в Тюменской области побывало более трёх миллионов украинских строителей, нефтяников, авиаторов. Многие обзавелись семьями и остались на постоянное жительство в холодных широтах — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. И если оценивать ситуацию по соцсетям, то немало тюменцев видят в Украине враждебно настроенное к России государство.

«Учитывая поддержку Зеленским фашизма на Украине, не нужны тут его агенты для продвижения нацистских идей. За этой безобидной и даже полезной идеей открытия школы кроется нечто более хитрое и коварное — от шута и до царя он прошел сей путь не зря», — пишет девушка с украинской фамилией.

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Какая разница: русский или украинец? Мы один народ. Одна история. Просто Зеленский, видимо, имел в виду открытие украинской националистической школы», — вторит ей другая.

«Инициатива должна исходить не от Зеленского, а от украинцев, проживающих на определенной территории и имеющих потребности в школе», — резюмировал в ветке обсуждения ещё один житель Тюмени.