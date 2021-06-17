Токио, , 07:56 — REGNUM Власти Японии продолжают пристально следить за действиями Москвы и Вашингтона, особенно на фоне прошедшего в Женеве российско-американского саммита. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 17 июня заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

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«США и Россия являются важными игроками на международной арене, и мы продолжаем пристально следить за действиями властей двух стран», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать прошедшие 16 июня в Женеве переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению Белого дома, разговор лидеров России и США в Женеве прошёл конструктивно, «очень прямолинейно и с опорой на факты».

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