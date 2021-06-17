Киев, , 07:11 — REGNUM Глава офиса украинского президента Андрей Ермак не смог провести телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном из-за решения Белого дома, 16 июня сообщило интернет-издание ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, представитель Киева пытался связаться с советником американского лидера 14 июня. При этом ему оказали и предложили побеседовать с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности США Амандой Слоат.

Ермак решил лично не участвовать в разговоре, а привлек для этого одного из своих заместителей. Отмечается, что такое решение главы президентского офиса вызвало удивление в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Джо Байдена утвердить реальный пошаговый план для присоединения Украины к НАТО.

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