По делу банка «Мегаполис» выявлены признаки преднамеренного банкротства
Чебоксары, 17 июня, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Чувашии опубликовано полное решение суда по банкротному иску в отношении чебоксарского банка «Мегаполис», который остался без лицензии. Из него следует, что временной администрацией установлено наличие признаков преднамеренного банкротства кредитной организации. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
С заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Мегаполис» (ООО КБ «Мегаполис») вышел в суд Центральный банк России в лице отделения — Национального банка по Чувашской Республике.
В документе суда отмечается, что временной администрацией реальная стоимость активов должника установлена в размере 3 577 628 тыс. рублей (в соответствии с отчётностью ответчика на 26 марта 2021 года балансовая стоимость активов за вычетом сформированных резервов составляла 4 410 162 тыс. рублей).
Кроме того, временной администрацией установлено наличие признаков преднамеренного банкротства кредитной организации.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение (резолютивная часть) о признании «Мегаполиса» банкротом, открыв конкурсное производство на один год. 15 июня опубликовано полное решение суда по банкротному иску.
Напомним, что ООО КБ «Мегаполис» зарегистрировано Банком России 9 августа 1995 года за регистрационным номером 3265. Лицензия у «Мегаполиса» была отозвана 26 марта 2021 года.