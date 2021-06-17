Чебоксары, 17 июня, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Чувашии опубликовано полное решение суда по банкротному иску в отношении чебоксарского банка «Мегаполис», который остался без лицензии. Из него следует, что временной администрацией установлено наличие признаков преднамеренного банкротства кредитной организации. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот из решения Арбитражного суда Чувашии

С заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Мегаполис» (ООО КБ «Мегаполис») вышел в суд Центральный банк России в лице отделения — Национального банка по Чувашской Республике.

В документе суда отмечается, что временной администрацией реальная стоимость активов должника установлена в размере 3 577 628 тыс. рублей (в соответствии с отчётностью ответчика на 26 марта 2021 года балансовая стоимость активов за вычетом сформированных резервов составляла 4 410 162 тыс. рублей).

«В результате обследования банка установлено, что при размере активов в сумме 3 577 628 тыс. рублей и размере обязательств в сумме 3 995 188 тыс. рублей величина обязательств превышает величину его активов на 417 560 тыс. рублей, что указывает на наличие у банка признака несостоятельности (банкротства)», — говорится в документе.

Кроме того, временной администрацией установлено наличие признаков преднамеренного банкротства кредитной организации.

«В ходе анализа операций и сделок, осуществлённых ООО КБ «Мегаполис» за три года до даты отзыва лицензии, временной администрацией выявлены признаки преднамеренного банкротства кредитной организации: заключение связанных сделок по неоднократной уступке прав (требований) ссудной задолженности, не имеющих экономического смысла, на заведомо невыгодных для банка условиях; замещение высоколиквидных активов на заведомо невозвратные кредиты, имеющие признаки фиктивных. Указанными сделками банку нанесён ущерб в размере не менее 346 904,4 тыс. рублей», — отмечается в судебном документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение (резолютивная часть) о признании «Мегаполиса» банкротом, открыв конкурсное производство на один год. 15 июня опубликовано полное решение суда по банкротному иску.

Напомним, что ООО КБ «Мегаполис» зарегистрировано Банком России 9 августа 1995 года за регистрационным номером 3265. Лицензия у «Мегаполиса» была отозвана 26 марта 2021 года.