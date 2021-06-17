Тегеран, , 08:00 — REGNUM 16 июня Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи обратился к нации в прямом эфире, в ходе которого он заявил, что высокая явка на президентских выборах повысит доверие к Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В преддверии 13-х президентских выборов и 6-х выборов в городские и сельские советы аятолла Хаменеи обратился к нации с телевизионной речью. Речь транслировалась в прямом эфире по официальным теле‑ и радиоканалам Ирана. Первоначально выступление должно было начаться в 20:00 по местному времени (15:30 UTC), которое было изменено на 19:00 по местному времени (14:30 UTC).

Во время своего выступления аятолла Хаменеи заявил, что он собирается сосредоточиться исключительно на вопросе выборов, которые запланированы на 18 июня. Он отметил, что менее чем через 48 часов в Иране состоятся очень важные события, а именно президентские выборы, а также выборы в городской совет, которые определят судьбу [нации].

Верховный лидер подчеркнул, что судьба страны, особенно в данный момент, во всех областях, включая экономику, культуру, безопасность, здравоохранение и т.д., зависит от того, какие действия предпримет страна 18 июня. По его словам, нация определит в этот день ход действий по всем основным вопросам в стране.