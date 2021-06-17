Тегеран, , 08:02 — REGNUM 16 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экономический рост Ирана во время пандемии коронавирусной инфекции вынудил Соединенные Штаты сесть за стол переговоров в Вене, поскольку «они поняли, что санкции против страны провалились». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани отметил, что экономический рост Ирана в персидском 1399 году (20 марта 2020 года — 20 марта 2021 года) составил 3,6%, в то время как средний мировой экономический рост за тот же период составил — 4%.

Он подчеркнул, что многие крупные экономики переживали кризис в этот период, при этом Ирану удалось укрепить свою экономику, несмотря на давление со стороны США. Президент приветствовал сопротивление и терпение иранского народа как фактор, который обеспечил рост.

Ссылаясь на так называемую политику максимального давления США, которая была направлена на разрушение экономики страны, Рухани подчеркнул, что экономический рост Ирана, несмотря на такую политику, вынудил Соединенные Штаты вернуться за стол переговоров в Вене, чтобы вернуться к ядерной сделке 2015 года.