Тегеран, , 08:03 — REGNUM 16 июня посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что в Соединенных Штатах было размещено 27 избирательных центров, чтобы иранцы могли проголосовать на президентских выборах 18 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранцы в Соединенных Штатах могут проголосовать на 27 избирательных участках, расположенных в 18 штатах, а также в округе Колумбия», — сказал Тахт Раванчи.

Он отметил, что избирательные участки откроются в 8:00 утра и будут осуществлять свою деятельность до 18:00 на 13-х президентских выборах, целью которых является избрание следующего президента Ирана, который будет находиться на своем посту в течение четырех лет.

Тахт Раванчи указал на то, что канадское правительство отрицает возможность голосования иранцев в Канаде, отказывая министерству иностранных дел Ирана в проведении данного мероприятия в этой стране.

13-е президентские выборы в Иране состоятся в пятницу, 18 июня.