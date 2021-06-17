Тегеран, , 08:03 — REGNUM 16 июня губернатор пакистанской провинции Синд, отметив важность географического положения Ирана и Пакистана, подчеркнул необходимость дальнейшего развития экономического и торгового сотрудничества между двумя дружественными соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Губернатор Имран Исмаил сделал эти замечания во время встречи с недавно назначенным генеральным консулом Исламской Республики Иран в Карачи Хасаном Нурианом.

Он отметил, что Пакистан и Иран — две соседние мусульманские страны, которые имеют большое географическое значение. Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшего развития культурных и социальных отношений между двумя странами, отметив, что в Пакистане существуют прекрасные возможности для инвестиций.

Генеральный консул Ирана заявил, что две страны связаны историческими и религиозными узами. «Отношения с Пакистаном являются результатом взаимного уважения и искренности», — отметил он.

Нуриан также подчеркнул, что во время его недавнего визита в Чабахар обсуждалось создание маршрута морских пассажирских перевозок, а также продвижение некоторых совместных экономических проектов. Генеральный консул выразил надежду, что с обменом экспертными и торговыми делегациями между Ираном и Пакистаном эти проекты будут реализованы.