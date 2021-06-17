Тегеран, , 08:04 — REGNUM 15 июня посол Исламской Республики Иран в Пакистане встретился со специальным посланником Европейского Союза по Афганистану для обсуждения последних событий в афганском мирном процессе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июня.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни принял посла Европейского Союза в Пакистане Андруллу Каминару в Исламабаде.

Посол Ирана в своем твиттере выразил удовлетворение встречей и сообщил о проведении конструктивного диалога по афганскому мирному процессу.

Во время своего визита в Пакистан специальный представитель ЕС также встретился с представителем премьер-министра по Афганистану и обсудил пути создания благоприятных условий для продвижения мирного процесса в этой стране.

В марте 2021 года специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик посетил Иран для переговоров с официальными лицами Исламской Республики по афганскому мирному процессу.