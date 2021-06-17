Киев, , 06:46 — REGNUM Русский язык использовал для своего обращения к президенту России Владимиру Путину глава Украины Владимир Зеленский 16 июня в ходе пресс-конференции с представителями иностранных СМИ.

Украинский лидер предложил своему российскому коллеге встретится и обсудить накопившиеся вопросы.

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той «аджендой» (повестка дня — прим. ИА REGNUM), давай встретимся… Давай! Поехали!», — заявил президент Украины.

Зеленский также заявил, что оба государства имеют общую историю, а русские люди не желают войны. Вместе с тем он обвинил российские власти в «оттягивании» начала переговорного процесса.

«Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», — сказал глава Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для того, чтобы встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась, украинским властям необходимо выполнить договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четвертки» 2019 года в Париже.

Читайте также: МИД Украины о согласовании встречи Путина с Зеленским: пока не до географии