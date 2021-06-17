Пекин, , 06:35 — REGNUM Полиция Гонконга арестовала пятерых директоров компаний по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности в Гонконге, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Местные СМИ сообщили, что подозреваемыми стали руководители компаний Next Digital Ltd. и Apple Daily, включая Чон Ким Хуна и Чоу Тат Куена.

Полиция сообщила, что четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 47 до 63 лет подозреваются в сговоре с целью коллаборации с иностранным государством или с внешними силами, создавая таким образом угрозу национальной безопасности. Они держатся под стражей.

Отметим, что Apple Daily — это скандально известная оппозиционная газета, принадлежавшая арестованному и осужденному медиамагнату Джимми Лаю, который обвиняется в сговоре с внешними силами во время попытки оранжевого переворота в Гонконге в 2019 году.