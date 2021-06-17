Пекин, , 06:31 — REGNUM Новый этап расследования по происхождению коронавируса SARS-CoV-2 должен проходить в Соединенных Штатах, заявил китайский эксперт-эпидемиолог Цзен Гуан газете Global Times.

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По его словам, после появления данных о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в США в декабре 2019 года необходимо проводить расследование непосредственно на территории Соединенных Штатов. При этом, как объяснил эксперт, американская сторона при появлении SARS-CoV-2 не уделила этому должного внимания.

«Все объекты, связанные с разработкой биологического оружия в США, также должны стать предметом расследования», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты американских Национальных институтах здоровья заявили, что случаи заражения коронавирусом нового типа в США фиксировались и в декабре 2019 года. В частности, к 7 января 2020 году вирус уже циркулировал на американской территории.

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