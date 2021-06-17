Токио, , 06:12 — REGNUM Правительство Японии планирует ввести паспорта вакцинации с июля 2021 года, передает телеканал NHK.

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По его данным, представители японского бизнес-сообщества настаивают введения паспортов вакцинации по примеру Евросоюза, чтобы работники могли совершать заграничные поездки. В связи с этим правительство Японии планирует к концу июля дать возможность муниципалитетам начать выпуск сертификатов для прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Не исключается, что паспорта вакцинированных будут издаваться и в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 июня 2021 года в каждой из 47 префектур Японии зафиксировали хотя бы один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране умерли более 14 тыс. человек с COVID-19.