Гонконг, Китай, , 06:53 — REGNUM В Гонконге в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в декабре 2020 года оппозиционному магнату Джимми Лаю, утром 17 июня прошли обыски и задержания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Гонконга.

В заявлении правоохранителей отмечается, что «за сговор с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности» были задержаны пятеро членов правления медиахолдинга в возрасте от 47 до 63 лет — четверо мужчин и женщина. Их имена не сообщаются.

В числе задержанных может находится главный редактор газеты «Пинго жибао» Райн Ло и еще двое журналистов, в чьих квартирах также проводились обыски.

Всего в мероприятиях в здании медиахолдинга было задействовано около 200 полицейских, которые действовали на основании судебного ордера.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Гонконге в апреле признал семерых оппозиционеров, включая медиамагната Джимми Лая, виновными в организации и участии в незаконных акциях протеста летом 2019 года. 73-летний бизнесмен был приговорён в совокупности к 28 месяцам тюрьмы.

Читайте также: Власти Китая отвергли «клевету» Тайваня касательно приговора Джимми Лаю

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Гонконга признал семерых оппозиционеров виновными в беспорядках