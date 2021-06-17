Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Потрясающими могли бы быть отношения России и США, заявил бывший американский президент Дональд Трамп 16 июня в эфире телеканала Fox News.

«Мы могли бы иметь потрясающие отношения с Россией», — сказал экс-глава Белого дома.

Он пояснил, что каждая из стран могла бы иметь свою выгоду от взаимного партнерства.

«Им нужна экономика, а нам необходимы ресурсы, которые они имеют. У них очень ценная земля с точки зрения полезных ископаемых», — полагает политик.

Трамп также выразил мнение, что в период своего президентства имел прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем экс-глава государства добавил, что «никто не вел себя жестче» с Россией, чем он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Дональд Трамп заявил, что от проведения российско-американского саммита в Женеве выиграла только РФ.

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