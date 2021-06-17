Кемерово, , 05:35 — REGNUM В Кемеровской области назначен министр науки и высшего образования. Этот пост заняла Ирина Ганиева, сообщает Научно-образовательный центр «Кузбасс».

Напомним, новый исполнительный орган власти был создан 15 марта 2021 года. Ему передана часть полномочий в сфере науки и высшего образования, а также в сфере инновационного развития.

Согласно официальным данным, Ирина Ганиева окончила Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», в 2004 году — Новосибирский гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». С 1998 по 2018 годы трудилась в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте, с 2016 по 2018 год возглавляла этот вуз. С 2019 года работала директором Научно-образовательного центра «Кузбасс».