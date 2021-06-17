Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп намерен провести крупный митинг для сторонников в штате Огайо, сообщает пресс-служба бывшего главы Белого дома.

«45-й президент США Дональд Трамп проведет крупный митинг в Веллингтоне, штат Огайо, в субботу, 26 июня», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это первое крупное мероприятия с участием Трампа после его ухода с поста президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу действующего главы Белого дома Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, от проведения саммита в Женеве выиграла Россия, но не Соединенные Штаты.

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