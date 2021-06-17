Новосибирск, 17 июня, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Новосибирске в этом году тополиного пуха оказалось очень много. В некоторых районах города он лёг плотным ковром и продолжает осыпаться с деревьев. Новосибирцы спасаются масками и очками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Из-за тополиного пуха не видно травы

При этом даже лёгкого дуновения ветра достаточно, чтобы пух с земли и с деревьев заполнил улицы. Особенно тяжело приходится сейчас аллергики.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Летний снег» окутал деревья

Кроме того, даже искры достаточно, чтобы он загорелся. Как результат — рост числа возгораний.

Так, только накануне, 16 июня, пожарным более 150 раз пришлось реагировать на загорания тополиного пуха в Новосибирске.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пух заполняет собой улицы города

Региональное управление МЧС России обратилось к новосибирцам с просьбой не поджигать тополиный пух, так как «это категорически запрещено и опасно». При загорании пуха огонь быстро распространяется и пламя может перекинутся на строения или транспорт.