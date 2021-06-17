Новосибирск накрыло тополиным пухом
Новосибирск, 17 июня, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Новосибирске в этом году тополиного пуха оказалось очень много. В некоторых районах города он лёг плотным ковром и продолжает осыпаться с деревьев. Новосибирцы спасаются масками и очками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом даже лёгкого дуновения ветра достаточно, чтобы пух с земли и с деревьев заполнил улицы. Особенно тяжело приходится сейчас аллергики.
Кроме того, даже искры достаточно, чтобы он загорелся. Как результат — рост числа возгораний.
Так, только накануне, 16 июня, пожарным более 150 раз пришлось реагировать на загорания тополиного пуха в Новосибирске.
Региональное управление МЧС России обратилось к новосибирцам с просьбой не поджигать тополиный пух, так как «это категорически запрещено и опасно». При загорании пуха огонь быстро распространяется и пламя может перекинутся на строения или транспорт.