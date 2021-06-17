Екатеринбург, , 05:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами Заксобрания региона о деятельности правительства области в 2020 году. Свой доклад он начал не с сухих цифр и формальных статистических данных, а с вопросов и насущных проблем, которые волнуют жителей Свердловской области. И главной проблемой 2020 года, о которой сказал губернатор, стала пандемия коронавирусной инфекции, также он обозначил и то, что помогло справиться с этой бедой — это присущее уральцам чувство взаимопомощи, взаимовыручки и чувство локтя.

«На пике эпидемии было организовано около 10 тысяч дополнительных медицинских коек. Диагностику коронавирусной инфекции проводили 44 лаборатории. Была организована поставка необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Предприятия нашей области увеличили выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких. Производство лекарств и медицинских препаратов выросло в 1,6 раза. Увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, оборудования по отдельным позициям более чем в 36 раз», — отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил депутатов Законодательного собрания Свердловской области за поддержку инициатив областного правительства в сфере регионального налогового законодательства, благодаря которым удалось поддержать бизнес и предпринимательство, а также за своевременно принятые социальные меры поддержки, том числе для многодетных семей и малоимущих граждан. Он высоко оценил совместную деятельность депутатского корпуса и правительства, благодаря чему Свердловская область справилась с вызовами лучше, чем многие другие регионы страны.

По итогам социально-экономического развития Свердловской области в 2020 году объем отгруженной промышленной продукции составил почти 2,5 триллиона рублей. Промышленное производство в натуральном выражении увеличилось на 2,3 процента к уровню 2019 года. Объем продукции сельского хозяйства составил 88,8 миллиарда рублей. Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока — 7 место, картофеля и яиц — 6 место. В 2020 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2 миллиона 372 тысячи квадратных метров. Обеспеченность населения области жильем увеличилась до 27 квадратных метров на человека, что выше среднероссийского уровня.

По традиции глава региона не только подвёл итоги работы органов исполнительной власти в 2020 году, но и ответил на вопросы депутатов, которые коснулись самых разных сфер жизни и деятельности Свердловской области.

«По мнению депутатов, областное правительство в целом справилось с задачами, обозначенными в послании президента РФ, а также губернатором Свердловской области. Депутаты готовы и дальше поддерживать областные власти и транслировать, обозначенные населением Свердловской области, проблемы для совместного с исполнительными органами власти решения», — подчеркнула Людмила Бабушкина, цитирует её пресс-служба Заксобрания.