Москва, , 08:43 — REGNUM Материал газеты Aftonbladet о том, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июня в социальной сети Facebook.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всякий прыщ норовит к войне готовиться. Не живётся им в мире. Такое впечатление складывается, будто они именно о войне и мечтают», — заметила Olga L.

Многие пользователи оказались удивлены тем, что Швеция до сих пор не готова к военному противостоянию с Российской Федерацией. Люди отметили, что соседние страны уже давно собрались воевать с Россией, а Стокгольм почему-то запаздывает.

«А они что, до сих пор не готовы? Вон, Прибалтика подготовилась давно и уже лет 10−15 спокойненько себе ждёт нападения со стороны России. Когда готов, то ждать нападения не так страшно», — отметил Jurij O.

Некоторые комментаторы напомнили, что пресловутая российская угроза не покидает шведские средства массовой информации уже многие годы. Граждане напомнили, что антироссийская истерия является неотъемлемой частью политики Швеции.

«Эту музыку Швеция исполняет постоянно, как только она попала под влияние США. Песня очень старая. У них там постоянно наши якобы подводные лодки у побережья Швеции курсируют. Потом сами же удивляются, ведь оказывается, что подлодки шведские», — напомнила Olga P.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден Forsvarsmakten.se

Часть людей считают, что Швеция на самом деле не собирается воевать с Россией и это лишь пропаганда для внутреннего слушателя. Если бы войны кто-то хотел, то она бы уже давно случилась, пишут граждане.

«Да никто не собирается нападать на Россию! Если хотели бы, то давно уже напали, а не готовились годами. Все вокруг уже врагами стали! Китай бы первый напал, да ему плевать», — считает Людмила А.

Ряд пользователей предположили, что шведские военные просто хотят получить побольше денег из бюджета на нужды обороны. Поэтому главнокомандующий пытается создать соответствующий этой цели информационный фон.

«Очевидно, что шведской армии надо срочно распилить бюджет на военные расходы. Понимаем, с таким уже встречались», — пишет Сергей Л.

Нашлись и те, кто призвал военных Швеции почитать об истории своей страны и узнать, что конфликты их государства с Россией слишком часто заканчивались полным разгромом шведских войск.

Пьер-Дени Мартин. Полтавская битва. 1726

«Что уже и шведы собрались на Россию? Пусть свою историю учат лучше, тогда поймут, что сидеть надо тихо. А то, как вломит им Россия, да так, что опять на пару веков забудут про такие походы», — поделилась своим мнением Elena I.

Напомним, 15 июня газета Aftonbladet опубликовала материал о том, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России.