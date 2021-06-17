Арсеньев, Приморский край, 17 июня, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших памятник Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 июня в социальной сети Facebook.

Ars.town Памятник Олегу Пешкову в Арсеньеве

«Результат воспитания в нашей системе. За ролик в тиктоке осквернят всё что угодно, дабы хайпануть», — указал Иван Ч.

Многие пользователи посетовали на то, что в российских школах перестали воспитывать детей и не рассказывают им о подвигах российских героев, которые ценою своей жизни отстаивали честь и достоинство нашей Родины.

«Очень жаль, что в школах мало просветительной программы об истории и о наших героях. Поэтому для подростков памятники — это всего лишь предмет надругательства. Наказать нужно по всей строгости закона», — поделилась своим мнением Natalija K.

Некоторые комментаторы призвали наказать девочек общественными работами, чтобы у них не было шанса рассмотреть памятник Пешкову недостаточно внимательно. Пусть то, что они осквернили, будет окружено заботой с их стороны, призвали граждане.

«Надо заставить их каждый день после школы целый год убираться вокруг памятника. Может быть, тогда будут ценить память о героях», — надеется Ana O.

Ars.town Памятник Олегу Пешкову в Арсеньеве

Часть людей указывают на то, что справедливым наказанием для детей станут санкции на их будущее трудоустройство. Люди уверены, что таким образом другие дети будут якобы задумываться перед тем, как совершить акт вандализма.

«Помимо наказания по уголовному делу, дать им «волчий билет», такой чтобы им не поступить ни в один ВУЗ РФ и не устроиться ни в одну госкорпорацию», — считает Виктор В.

Другие призвали людей успокоиться и осознать, что это всего лишь несовершеннолетние дети, которые допустили глупую ошибку. Граждане считают, что нельзя к девочкам применять карательные меры.

«Девочки — обычные неразумные малолетки. Достаточно объяснить детям, что их поступок отвратительный, а вы же уже готовы линчевать несовершеннолетних девчонок», — заметила Elen P.

Нашлись и те, кто убеждён, что денежный штраф и разговор с родителями станут достаточными мерами, чтобы девочки осознали тяжесть ими содеянного и больше подобного не повторяли.

«Штрафа родителям и разъяснительной беседы достаточно. Зачем на детей дело заводить. Это перебор. Сам Пешков не одобрил бы этого», — написал Михаил М.

Mil.ru Медаль «Золотая Звезда» и удостоверение к награде Олега Пешкова

Напомним, 16 июня пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю сообщило журналистам, что ведомство возбудило уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших памятник Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве.