Киев, , 04:49 — REGNUM Вооруженный конфликт с Россией могут вызывать провокационные действия украинских властей в Донбассе, заявил депутат Рады Олег Волошин (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») 16 июня в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, такая ситуация может сложиться в случае наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк. Парламентарий считает, что Россия способна ответить «высадкой в районе Одессы» или «ударом в направлении Киева».

«Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ», — сказал депутат.

Волошин предупредил, что, если начнется подобный конфликт, то российская армия имеет все возможности для быстрой победы над ВСУ. Кроме того, парламентарий сравнил слова украинского президента Владимира Зеленного с заявлениями бывшего главы совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова, обвинив главу государства на нагнетании обстановки.

«Надевать старые поношенные сапоги Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев — это, конечно, вряд ли серьезный подход для президента Украины», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.

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