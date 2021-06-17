Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 04:50 — ИА Регнум. С четверга, 17 июня, в Северной столице вступили в силу новые ограничения и запреты, введённые постановлением городского правительства на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу. В частности, закрываются фуд-корты и детские комнаты в ТЦ, усиливается контроль за фан-зонами Евро-2020. Между тем власти города продолжают скрывать от граждан подробности эпидемической ситуации в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

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Наиболее заметная часть новых ограничений касается предприятий общественного питания. Так, с 17 июня запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов (мест размещения точек быстрого питания), кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропорту и на автозаправочных станциях. Оказание услуг общественного питания с использованием службы доставки и работа производственных столовых продолжаются. Для ресторанов ввели «мягкий комендантский час»: им запрещено работать с двух часов ночи до шести часов утра, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц и доставки блюд на дом. Не допускается проведение развлекательных мероприятий на предприятиях общественного питания, а также работа детских комнат в ресторанах и кафе.

Следующая группа запретов относится в целом к работе торговых и торгово-развлекательных центров. С учетом закрытых фуд-кортов, они могут отвадить часть жителей и гостей от посещения ТЦ и ТРЦ. С 17 июня в них закрываются детские комнаты, а также объекты развлечения и досуга, за исключением кинотеатров, аквапарков, океанариумов, библиотек и фитнес-центров. Кроме того, по непонятной причине под запрет попала торговля и оказание услуг на «островках». Как правило, у таких объектов в торговых центрах никаких толп не наблюдается.

Кинотеатрам Петербурга сократили разрешенную квоту заполняемости мест с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей любых культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, с 17 июня не может превышать три тысячи человек, при этом все участники таких мероприятий обязаны использовать маски.

Также Смольный предпринял меры для того, чтобы уменьшить количество посетителей фан-зон чемпионата Европы по футболу, матчи которого в эти дни принимает Петербург. Так, с 17 июня в фан-зонах запрещено оказание услуг общественного питания и продажа продуктов питания, за исключением напитков. Напомним, в городе пройдет еще четыре игры Евро-2020.

Наконец, городские власти обязали организации и предпринимателей минимизировать очное присутствие на рабочих местах работников, переведенных ранее на дистанционный режим, а также рекомендовали усилить дезинфекцию контактных поверхностей.

«В случае невыполнения организациями (индивидуальными предпринимателями) ранее установленных требований, выданный уникальный QR-код будет аннулирован», — предупредили в городском правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июня власти Санкт-Петербурга прекратили публиковать сведения о количестве активно больных COVID-19 в стационарах и на амбулаторном лечении, о суточном числе обращений к медикам пациентов с подтвержденным COVID-19, о суточном числе госпитализаций, о количестве развернутых и свободных коек для пациентов с ковидом и пневмонией, о количестве пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ и другую информацию, представляя лишь данные о ходе вакцинации.

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Из всего объема коронавирусной статистики в Петербурге доступна лишь информация федерального оперштаба о суточном числе новых случаев заражения, количестве умерших и выписанных по выздоровлении. Эти цифры свидетельствуют о подъеме заболеваемости и смертности в Петербурге.