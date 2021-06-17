Лондон, , 04:02 — REGNUM Власти Великобритании намерены разрешить британцам, привившихся против коронавирусной инфекции, путешествовать в ряд стран, включая Россию, без соблюдения карантина по возвращению на родину, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

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Сообщается, что не соблюдать карантин разрешат только гражданам, полностью завершившим вакцинацию против COVID-19. При этом действовать разрешение будет только для тех, кто посещал страны из так называемого желтого списка — государства, где еще не распространены новые штаммы SARS-CoV-2.

Газета отмечает, что пока предложения находятся на ранней стадии разработки. Не исключается, что эта инициатива может быть отклонена или видоизменена после обсуждения.