Вашингтон, 17 июня 2021, 04:00 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве прошла конструктивно, 16 июня сообщили в пресс-службе американской администрации со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
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По его словам, разговор лидеров государств прошел «очень прямолинейно и опорой на факты». В Белом доме также отметили, что в отношениях между двумя странами наметились сдвиги к улучшению, прежде всего в вопросе запуска процесса по стратегической стабильности.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Владимир Путин заявил, что его встреча с Джо Байденом в Женеве была очень конструктивной и прошла без какой-либо враждебности.
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