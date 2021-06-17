Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве прошла конструктивно, 16 июня сообщили в пресс-службе американской администрации со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

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По его словам, разговор лидеров государств прошел «очень прямолинейно и опорой на факты». В Белом доме также отметили, что в отношениях между двумя странами наметились сдвиги к улучшению, прежде всего в вопросе запуска процесса по стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Владимир Путин заявил, что его встреча с Джо Байденом в Женеве была очень конструктивной и прошла без какой-либо враждебности.

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