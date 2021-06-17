17 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова российского президента о том, что США объявили Россию своим врагом в 2017 году.

Светлана Рыбина, , 08:40 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что США объявили Россию своим противником и врагом ещё в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июня в социальной сети Facebook.

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«США везде спонсируют какие-то сомнительные организации, цель которых заключается явно не в том, чтобы нести благо другим странам», — отметила Инна П.

Многие пользователи указывают на то, что Запад всегда считал Россию своим врагом. Главное доказательство такого утверждения заключается в том, что Североатлантический альянс постоянно расширяет свою сферу влияния и приближается к границам Российской Федерации.

«Штаты объявили Россию открыто своим врагом и противником гораздо раньше, чем в 2017 году. Тогда, когда НАТО начал приближаться к нашим границам», — считает Вера М.

Некоторые люди убеждены, что надо признать и осознать, что Вашингтон никогда не перестанет считать Россию своим врагом.

«Можно подумать, что Соединённые Штаты нам лучшими друзьями были когда-то. Как были врагами России, так врагами и остались», — поделился своим мнением Руслан А.

Военные учения НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

Часть людей отмечают, что подобные очевидные факты становятся откровениями только сейчас, хотя реагировать на подобные вызовы руководство России должно моментально.

«А Путин только сейчас понял, что Россию всё это время считали врагом? В России надеялись, что будет потепление и холодное американское сердце всё-таки растает? Да никогда! Они спят и видят, как бы наша страна исчезла с карты земли», — написал Евгений Ч.

Ряд пользователей указывают на опасность того, что попытки закрыть глаза перед очевидными фактами могут привести Россию к печальным результатам. На вызовы необходимо отвечать в полной мере, уверены граждане.

«Глава государства говорит о том, что его страну называют врагом, и встречается с тем, кто так говорит. И что? Зачем было это вспоминать? Разве теперь в Америке будут считать РФ другом? Надо было ответить на такое хамство зеркально. Если позволять им так вести себя с Россией, то в какой-то момент они почувствуют силу и дёрнутся в нашу сторону», — пишет Иван С.

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Нашлись и те, кто отметили, что не считают темы, поднятые на пресс-конференции, слишком значимыми для подобного уровня долгожданного мероприятия.

«Вот только из-за этого всего и собирались? Это всё можно было по телефону переговорить. Что-то нам не договаривают», — предполагает Эд Н.

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джозефом Байденом, что США объявили Россию своим противником и врагом ещё в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ.