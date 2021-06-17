17 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:39 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с посылом о том, что Россия не должна диктовать миру, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 17 июня в социальной сети Facebook.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Россия не должна? А Америке всё можно? И даже неуважение при встрече и оскорбления? Весело, однако! Только мерзко и подло», — пишет Ольга О.

Многие пользователи считают, что Байден имел в виду то, что никто, за исключением, конечно, Соединённых Штатов, не имеет права диктовать в мире. Вашингтону просто не нужны конкуренты на мировой арене, уверены люди.

«Под фразой «Россия не должна диктовать миру», фактически донесено: «Россия не должна мешать США устраивать хаос во всём мире, который Вашингтону очень выгоден», — считает Владимир А.

Некоторые комментаторы отметили, что Байден, делая подобные заявления, выглядит жалко. Если бы США могли заставить Россию не диктовать миру, то они бы это просто сделали, а не обращались с требованием к Путину.

«Если это то «заявление о возвращении Америки, в качестве мирового лидера», о котором так много говорили все в рамках «европейского турне Джо», то выглядит это слегка смехотворно. И это из уст предводителя «Храма на холме», печатающего большую часть мировых денег, раздающего экономические санкции направо и налево, назначающего правых и виноватых, карающего и уничтожающего лидеров других стран, как, собственно, и мирную жизнь в этих странах, контролирующего западную Европу со времени размещения там военных баз», — отметила Evgeniya A.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

Часть людей указывают на то, что Российская Федерация даже и не помышляла о том, чтобы начать кому-то указывать. Люди призывают Вашингтон просто перестать обращать своё внимание на Москву.

«А кому Россия что-то вообще диктует? Оставьте нас все в покое! В Америке столько проблем! Разбирайтесь с ними и не трогайте нас!» — обращается Ольга Д.

Ряд пользователей отмечают, что пресс-конференции российского и американского лидеров сильно разнятся. Скорее всего, это говорит о том, что договорённости между двумя президентами носят секретный характер и правды мы сейчас точно не узнаем.

«У меня впечатление, что они были на разных встречах. Наш говорит всё чётко, спокойно и взвешенно, а Байден совершенно всё противоположное, словно принципиально», — заметила Валентина Ю.

Отдельные комментаторы отметили, что поведение Байдена после долгожданной встречи с Путиным может означать, что он достиг своих целей, и диалог с российской стороной был налажен.

«Никто не заметил, каким умиротворенным выглядел Байден после встречи с Путиным на своей пресс-конференции? Он таки светился весь! Как он старался смягчить ответы на однотипные, уже порядком надоевшие ему вопросы журналистов. Жаль, что по приезде домой настучат ему свои по голове за это миролюбие, как в своё время Трампу после встречи с Путиным в Хельсинки», — предполагает Larisa L.

Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки

Напомним, 16 июня президент США Джозеф Байден заявил на пресс-конференции в Женеве, что он обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с посылом о том, что Россия не должна диктовать миру.