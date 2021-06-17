Подгорица, , 03:52 — REGNUM В Черногории выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался от COVID-19. Из больницы выписались 38 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 16 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 100 001, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1603 человека.

Напомним, что 15 июня в Черногории был подтвержден 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.