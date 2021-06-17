Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Соединённые Штаты и Россия попытаться решить проблемы, связанные с работой своих дипломатических миссий, как об этом условились президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин на саммите в Женеве. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

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Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, стороны признают важность возвращения своего посла в РФ Джона Салливана и посла России в США Анатолия Антонова.

«И в более широком смысле — посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», — сказал американский чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Россия после саммита в Женеве начинают консультации по всему комплексу взаимодействия в дипломатической сфере. Об этом по итогам встречи сообщил президент РФ Владимир Путин.

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