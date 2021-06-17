Белград, , 03:26 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который 17 июня совершил двухдневный визит в Сербию, провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Стефанович встретил в военном аэропорту им. полковника пилота Миленко Павловича в Батайнице министра обороны Великобритании.

Он приветствовал его и выразил удовлетворение первым официальным визитом министра обороны Великобритании в Сербию, говорится в сообщении министерства обороны. После этого состоялась встреча двух министров, а также переговоры двух делегаций в здании старого Генерального штаба.

Стефанович поблагодарил министра Уоллеса за то, что он принял его приглашение посетить Сербии и выразил удовлетворение тем, что у него есть возможность устроить приём для министра обороны Соединенного Королевства в Сербии.