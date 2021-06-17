Новосибирск, , 03:00 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, устанавливающее распределение обязанностей в министерстве строительства. За строительство масштабных объектов в регионе персональную ответственность теперь несёт министр строительства Иван Шмидт, текущей работой минстроя руководит заместитель министра Алексей Колмаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В областном правительстве уточнили, что решение связано с большим объёмом работ по данному направлению и необходимостью эффективного распределения обязанностей по руководству министерством строительства. При этом документ не подразумевает изменения в должностях руководства министерства.

Так, в соответствии с первым пунктом распоряжения, на министра строительства Ивана Шмидта возлагается персональная ответственность за решение вопросов, связанных со строительством многофункциональной ледовой арены в Новосибирске с прилегающими инфраструктурными объектами, Сибирского кольцевого источника фотонов, кампуса Новосибирского национального исследовательского государственного университета, детского реабилитационного центра на 300 коек Министерства здравоохранения РФ, инфраструктурных объектов, прилегающих к региональному центру волейбола в Новосибирске.