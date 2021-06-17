Белград, , 03:11 — REGNUM Великобритания заинтересована в сильной Сербии, в сильном партнере, с которым Лондон будет сотрудничать на Балканах, заявил в Белграде министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес после встречи с министром иностранных дел Сербии Небойшей Стефановичем. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Сербию ждёт светлое будущее, и поэтому важно выстроить на основе нашего сотрудничества хорошую дружбу», — отметил Бен Уоллес после того, как он подписал соглашение о содействии сотрудничеству в области обороны со Стефановичем в большом военном зале генерального штаба Сербии.

Уоллес выразил уверенность в том, что в Сербии имеется много того, чего они могли бы достичь в области обороны.

«Мы заинтересованы в том, чтобы иметь рядом с собой сильную Сербию и сильного партнера, с которым мы будем сотрудничать на Балканах. Для Сербии также важно сотрудничать с Великобританией, потому что у нас есть общие ценности, а также общие оборонные интересы. Мы также взаимодействуем в области обеспечения мира и безопасности во всем мире», — подчеркнул Уоллес.