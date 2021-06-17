Москва, , 02:46 — REGNUM Все военкоматы России обеспечат доступом к сети Интернет, а также доступом к защищенной внутренней сети, заявил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук в ходе выставки «Связь-2021».

"То, что министр обороны посетил военкоматы — сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», — цитирует его ТАСС.

Осадчук добавил, что наличие доступа к сетям позволит военным комиссариатам оперативно получать доступ ко всем данным, необходимым к работе. Он рассказал, что в военных частях ВС России уже «многое сделано» для подключения к сетям. По мнению Осадчука, это способствует цифровизации российской армии.