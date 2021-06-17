Женева, Швейцария, , 02:43 — REGNUM Оговорку допустил глава Белого дома Джо Байден, пытаясь произнести фамилию президента РФ Владимира Путина во время пресс-конференции в Женеве по итогам саммита Россия — США.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

В ходе своей речи он начал произносить фамилию бывшего американского лидера Дональда Трампа, но вовремя исправился и назвал Путина.

«Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра… Путина», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля, в ходе своей речи по российско-американским отношениям, Джо Байден неправильно произнес Владимира Путина, назвав его «Клутиным».

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