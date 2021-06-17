Москва, , 02:07 — REGNUM Заявление о недопустимости ядерной войны можно назвать существенным достижением встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве, 16 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана — это существенное достижение», — сказал замглавы МИД в интервью изданию «Коммерасантъ».

Он отметил, в последние годы стали возрастать сомнения по поводу того, что США готовы придерживаться указанной позиции. Однако, по мнению Рябкова, саммит двух стран в Женеве изменил этот процесс.

«Когда мы вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности», — считает заместитель министра.

Дипломат пояснил, что сторонам удалось избежать двусмысленности и найти «точку отсчета».

«Любые «игры» вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса, это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане — это важный итог саммита», — добавил замглавы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают момент, когда обеим сторонам необходимо «поворачивать к большему взаимопониманию».