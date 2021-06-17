Сараево, , 02:41 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился 16 июня в Анталье с заместителем председателя Совета министров и министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Ранее состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Албании и Черногории. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Завтра в Анталье состоится саммит процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, на котором было объявлено об участии восьми глав государств и девяти глав МИД.

В пятницу и субботу в Анталье пройдет дипломатический форум, в котором примут участие 12 глав государств, 43 министра иностранных дел, четыре бывших главы государств, а также представители международных организаций и академического сообщества.