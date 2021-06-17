Женева, Швейцария, , 01:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин не стремится к новой холодной войне с США, заявил глава Белого дома Джо Байден 16 июня в ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

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«Не думаю, что он стремится к холодной войне с Соединенными Штатами», — полагает американский лидер.

По словам Байдена, в ходе разговора с Путиным он сказал, что сам считает, что «новая холодная война явно никому не пойдет на пользу».

Кроме того, американский президент выразил мнение, что российский лидер «думает так же и понимает это». Вместе с тем, как отметил Байден, Путин «до сих пор обеспокоен» возможностью враждебных действий со стороны США. Однако, по мнению главы Белого дома, эти опасения не являются «движущей силой для отношений с Вашингтоном, к которым стремится президент РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин заявил, что встреча с Джо Байденом не добавила никаких «иллюзий» по отношению к США и не могла бы этого сделать.

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