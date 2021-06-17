Берн, , 01:06 — REGNUM Вопрос журналистки телеканала CNN Кейтлин Коллинз вывел из себя главу Белого дома Джо Байдена в ходе пресс-конференции, на которой он выступал 16 июня в Женеве по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Она спросила американского президента, есть ли у него уверенность, что российский лидер «изменит свое поведение». Байден рассердился и дал понять, что не согласен с вопросом.

«У меня нет уверенности, что он изменит свое поведение. Где, черт возьми… Чем вы занимались все это время? Когда я говорил, что уверен?.. Я сказал, что их поведение изменится, если остальной мир отреагирует и снизит их статус в мире. Я ни в чем не уверен. Я лишь излагаю факт», — сказал глава Белого дома.

После журналистка задала еще один вопрос, можно считать встречу президентов США и России конструктивной, как об этом заявил российский лидер. Байден отказался отвечать и дал Коллинз совет по поводу ее работы.

«Если вы не понимаете этого, вы занимаетесь не тем делом», — отметил он.

Перед в США Байден все же принес журналистке свои извинения за свои слова, подчеркнув, что «ему не стоило умничать».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Джо Байден утвердительно кивнул, отвечая на вопрос журналистов о том, доверяет ли он Владимиру Путину.

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