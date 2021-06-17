Приштина, , 03:55 — REGNUM Посол Великобритании в Косово Николас Абботт 16 июня заявил о поддержке создания Ассоциации (серб. Заjедницы — ИА REGNUM) муниципалитетов с сербским большинством в Косово.

В эфире телепередачи Kallxo Përnimе политик заявил, что вопрос о создании такой Ассоциации лежит на повестке переговоров между Сербией и Косово.

Посол предложил правительству Косово согласиться на создание такой Ассоциации, поскольку это является частью Брюссельских соглашений, однако не допустить появления у нее компетенций, которые будут угрожать суверенитету Косово и будут противоречить Конституции Республики. Также политик осудил попытку правительства Косово уходить от обсуждения вопроса о создании Ассоциации.

Напомним, Конституционный суд Косово вынес решение о несоответствии положений Брюссельских соглашений о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством с исполнительными полномочиями в Косово Конституции края.

16 июня посол США в Приштине заявил, что Приштина обязана создать Ассоциацию, и не должна рассчитывать на то, что Западные партнеры позволят ей не делать этого.

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