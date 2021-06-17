Тирана, , 03:30 — REGNUM Европейская команда США 16 июня передала в распоряжение Албании медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом стоимостью 1 миллион долларов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в церемонии вручения приняла участие посол США в Албании Юри Ким. В своей речи американский дипломат заявила, что США заботятся об албанском народе.

Госпиталь имени матери Терезы в Тиране получит больничные койки и кресла для отдела реанимации, аппараты ИВЛ, защитное оборудование и медицинское диагностическое оборудование.

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