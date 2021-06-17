Тирана, , 03:01 — REGNUM Албания оказалась в списке европейских государств, затронутых эпидемией птичьего гриппа, вируса H5N8.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этом году вирус изначально распространился в Западной Европе, а затем перекинулся на страны Центральной и Восточной Европы.

Сообщается, что по всей Албании запрещена торговля птицами на открытом пространстве. Очаги распространения инфекции выявлены в Средней Албании, а также на севере страны. Предлагается обеспечить изоляцию птиц во избежание распространение инфекции.

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