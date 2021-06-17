Приштина, , 03:27 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 16 июня заявил, что он считает опасным подход главы правительства, Альбина Курти, к диалогу между Косово и Сербией.

Читайте также: Премьер-министр Косово сделал четыре предложения Сербии: три отвергнуты

В интервью для KosovaPress политик заявил, что на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем Курти должен был явиться только с одним требованием — о взаимном признании.

Далее Харадинай назвал Курти мошенником, а диалог — тратой времени. По его словам, Курти возвращает диалог с Сербией к началу и пытается установить новые экономические отношения с Сербией, более продвинутого уровня, чем предлагает инициатива о создании балканского мини-Шенгена. Речь идет о предлагаемом Курти проекте соглашения СЕФТА о свободной торговле в юго-восточной Европе.

Следующая встреча Курти и Вучича произойдет 25 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Хорватии потребовал от пяти стран ЕС признать Косово