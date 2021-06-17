Скопье, , 03:02 — REGNUM В фонде медицинского страхования 16 июня сообщили о том, что по крайней мере 500 македонских семейных врачей будут оштрафованы на сумму не менее 15 тысяч денаров (около 21 тысячи рублей — ИА REGNUM) за выдачу рецептов на лекарства от болезней, не находящихся в сфере их специализации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, практика выдачи таких рецептов распространена в маленьких городах этой бедной страны и связана с нехваткой специалистов-медиков.

В фонде подчеркнули, что по закону у них нет права отказаться от взимания штрафов. Однако Ассоциация частных врачей выступила в поддержку медиков, оправдывая выдачу незаконных рецептов чрезмерной нагрузкой на врачей.

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