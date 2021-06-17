Скопье, , 02:21 — REGNUM В министерстве иностранных дел Болгарии 16 июня заявили, что Республика Северная Македония не выполнила всех условий для проведения первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, при этом в Софии подчеркнули, что их условия для начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС остаются неизменными — соблюдение соглашения о добрососедстве 2017 года.

Во внешнеполитическом ведомстве Болгарии заявили о приверженности диалогу со Скопье и построению взаимопонимания в ходе прагматического конструктивного диалога.

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