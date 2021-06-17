Амстердам, 17 июня 2021, 02:21 — REGNUM Генеральные штаты (парламент) Нидерландов 16 приняли решение одобрить проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Албании в Евросоюз.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, причиной изменения позиции на диаметрально противоположную относительно прошлогодней стало проведение парламентских выборов.
На новость отреагировал премьер-министр Албании Эди Рама:
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