Тирана, , 02:22 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 16 июня провел встречу с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, встреча состоялась на дому у Саркози в Париже. По словам Рамы, правительство Албании имеет честь пользоваться советами Саркози по вопросам социально-экономического развития и европейской интеграции.

Напомним, Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы и был 1 марта 2021 года признан причастным к коррупции и осужден на год тюремного заключения и два года условно. Политик попытался незаконно выпытать информацию у одного из судей.

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