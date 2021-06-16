Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин получил от американской стороны список 16 ключевых секторов, которые не должны пострадать от кибератак, сообщил 16 июня глава Белого дома Джо Байден.

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«Я указывал, что некоторые объекты инфраструктуры критически важны и не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны пострадать от нападений и атак», — сказал Байден уточнив, что в список, среди прочего, входит энергетический сектор.

Напомним, ранее Путин сообщил, что России и США нужно начать на экспертном уровне совместную работу по кибербезопасности, отбросив инсинуации.

Отвечая на вопрос журналиста CNN, президент РФ высказал предположение, что власти США не заинтересованы в манипуляциях в киберпространстве.