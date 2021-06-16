Загреб, , 23:15 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович 16 июня в рамках форума GLOBSEC в Словакии заявил, что включению текста Дейтонского соглашения в декларацию альянса НАТО воспротивились некоторые западные государства, среди которых он упомянул Германию и Италию, и добавил, что любые перемены в Боснии и Герцеговине не должны происходить без вовлечения Хорватии и Сербии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Он обсудил с президентом Словакии североатлантическое заседание 14 июня в Брюсселе, на котором Хорватия, по словам президента, только после шести дней уговоров сумела в заключительную декларацию внести ссылку на Дейтонское соглашение.

«Этого не должно было произойти, это должно было быть решено еще неделю назад. Кто-то возражает против этого, поэтому у кого-то есть проблемы с Дейтоном», — отметил Миланович и добавил, что эти государства одновременно критикуют сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика за нарушение Дейтонского соглашения.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.